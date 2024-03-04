У ЗСУ заявили про зупинення просування армії РФ на Авдіївському напрямку

Авдіївський напрямок фронту стабілізовано — Лиховій

ЗСУ уповільнили подальше просування російських військ під Авдіївкою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Від початку доби до 18 години на Авдіївському напрямку відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Новоселівка і Невельське. На цьому найгарячішому напрямку обстановку вдається стабілізувати, просування ворога припинено. Там він частково контролює села Бердичі, Тоненьке. Але Сили оборони виконують свою роботу. Завдають ворогу значних втрат, і просування ворога зупинене на цьому рубежі. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ “Таврія”

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку 3 березня наші захисники відбили 14 атак ворога.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.