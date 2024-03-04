У ЗСУ заявили про зупинення просування армії РФ на Авдіївському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про зупинення просування армії РФ на Авдіївському напрямку

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили оборони України стримують подальше просування російської армії на Авдіївському напрямку поблизу сіл Бердичі та Тоненьке.

Авдіївський напрямок фронту стабілізовано — Лиховій

ЗСУ уповільнили подальше просування російських військ під Авдіївкою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Від початку доби до 18 години на Авдіївському напрямку відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Новоселівка і Невельське. На цьому найгарячішому напрямку обстановку вдається стабілізувати, просування ворога припинено. Там він частково контролює села Бердичі, Тоненьке. Але Сили оборони виконують свою роботу. Завдають ворогу значних втрат, і просування ворога зупинене на цьому рубежі.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ “Таврія”

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку 3 березня наші захисники відбили 14 атак ворога.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції, — пояснив Дмитро Лиховій.

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