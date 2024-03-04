У ЗСУ заявили про зупинення просування армії РФ на Авдіївському напрямку

Сили оборони України стримують подальше просування російської армії на Авдіївському напрямку поблизу сіл Бердичі та Тоненьке.
Авдіївський напрямок фронту стабілізовано — Лиховій
ЗСУ уповільнили подальше просування російських військ під Авдіївкою.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку 3 березня наші захисники відбили 14 атак ворога.
За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.
Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.
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