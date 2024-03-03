У ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації під Авдіївкою

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується. Але російські війська мають локальні успіхи.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.
Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.
Як далі можуть розвиватися події навколо Авдіївки
Згідно з прогнозами американських аналітиків, армія РФ може захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів.
Попри це, рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від міста, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, цілком можливо, сповільнять і без того відносно повільний темп просування солдатів РФ.
В Інституті вивчення війни припускають, що ця проблематична місцевість може суттєво знизити подальші тактичні переваги росіян.
Окрім того, це дасть можливість бійцям ЗСУ зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи.
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