У ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації під Авдіївкою

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується. Але російські війська мають локальні успіхи.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник Сил оборони Таврійського напрямку

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції, — пояснив Дмитро Лиховій.

Як далі можуть розвиватися події навколо Авдіївки

Згідно з прогнозами американських аналітиків, армія РФ може захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів.

Попри це, рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від міста, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, цілком можливо, сповільнять і без того відносно повільний темп просування солдатів РФ.

В Інституті вивчення війни припускають, що ця проблематична місцевість може суттєво знизити подальші тактичні переваги росіян.

Окрім того, це дасть можливість бійцям ЗСУ зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи.

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