Журналісти видання The New York Times заявляють про слабкість оборонних позицій ЗСУ в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про оборону ЗСУ в районі Авдіївки
Автори матеріалу із посиланням на супутникові знімки та коментарі американських посадовців і аналітиків зазначають, що успіхи російської окупаційної армії в районі Авдіївки та слабка оборона ЗСУ частково пояснюється гострим дефіцитом боєприпасів.
При цьому із посиланням на супутникові знімки Planet Labs журналісти видання зазначають, що оборонні позиції ЗСУ на на захід від Авдіївки складаються переважно з рудиментарних ліній окопів, які не мають додаткових укріплень для сповільнення російських танків і захисту ключових логістичних шляхів.
Журналісти підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі.
Що відомо про проблеми із оборонною лінією в районі Авдіївки
Натомість зазначається, що російські укріплення біля південного села Вербове, яке Україна намагалася відбити минулої осені, "демонструють зовсім іншу картину".
У публікації наводиться низка причин очевидних недоліків оборони українських військових.
Американські офіційні особи припускають, що вплив міг спричинити психологічний фактор.
У якості прикладу журналісти зазначають, що в той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна, схоже, почала планувати нові укріплення лише три місяці тому.
Президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада заявив, що територіям на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, "буде приділено максимальну увагу", відзначивши "необхідність посилення та прискорення будівництва споруд".
Але Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що "нічого суттєвого не сталося" з часу візиту Зеленського.
За словами аналітика, за межами Авдіївки "готуються нові позиції, але вони ще не становлять особливо грізної оборонної лінії" і не є порівнянними за масштабом з російськими укріпленнями на півдні.
Як зазначає NYT, затримки з будівництвом укріплень означають, що українські війська можуть бути змушені укріплювати свої оборонні рубежі під обстрілами російської армії, що робить це завдання значно складнішим.
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