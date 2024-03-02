Що відомо про оборону ЗСУ в районі Авдіївки

Автори матеріалу із посиланням на супутникові знімки та коментарі американських посадовців і аналітиків зазначають, що успіхи російської окупаційної армії в районі Авдіївки та слабка оборона ЗСУ частково пояснюється гострим дефіцитом боєприпасів.

При цьому із посиланням на супутникові знімки Planet Labs журналісти видання зазначають, що оборонні позиції ЗСУ на на захід від Авдіївки складаються переважно з рудиментарних ліній окопів, які не мають додаткових укріплень для сповільнення російських танків і захисту ключових логістичних шляхів.

Американські офіційні особи в приватних розмовах висловили занепокоєння тим, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії або недостатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за межі Авдіївки, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі.

Що відомо про проблеми із оборонною лінією в районі Авдіївки

Але українська оборона за межами Авдіївки являє собою рудиментарні земляні укріплення, часто зі з'єднувальною траншеєю для піхоти, щоб дістатися до вогневих позицій, розташованих найближче до ворога, але не більше, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Натомість зазначається, що російські укріплення біля південного села Вербове, яке Україна намагалася відбити минулої осені, "демонструють зовсім іншу картину".

На відміну від погано укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою, Вербове має концентричне кільце укріплень. Воно починається з траншеї, достатньо широкої, щоб затримати танки і бронемашини, що наступають, далі йде сітка цементних перешкод, відомих як "зуби дракона", які також використовуються для зупинки транспортних засобів, і, нарешті, широка траншея для піхоти. На супутникових знімках, зроблених у лютому, видно багатошарову російську оборону на захід від Вербового, а на навколишніх полях – тисячі воронок від снарядів, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У публікації наводиться низка причин очевидних недоліків оборони українських військових.

За словами американських чиновників і військових експертів, українські посадовці, можливо, були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси на будівництво численних траншей і танкових пасток, які російські інженери будували з кінця 2022 року на півдні країни, - припускають журналісти видання. Поширити

Американські офіційні особи припускають, що вплив міг спричинити психологічний фактор.

Якщо українські війська інтенсивно мінують певні райони, щоб перешкодити просуванню російських військ, це буде мовчазним визнанням того, що вони навряд чи будуть проводити наступальні операції в тому ж районі в майбутньому, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

У якості прикладу журналісти зазначають, що в той час як Москва почала будувати оборонні лінії на півдні більш ніж за півроку до контрнаступу Києва, Україна, схоже, почала планувати нові укріплення лише три місяці тому.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до лінії фронту наприкінці листопада заявив, що територіям на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, "буде приділено максимальну увагу", відзначивши "необхідність посилення та прискорення будівництва споруд".

Але Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, сказав, що "нічого суттєвого не сталося" з часу візиту Зеленського.

За словами аналітика, за межами Авдіївки "готуються нові позиції, але вони ще не становлять особливо грізної оборонної лінії" і не є порівнянними за масштабом з російськими укріпленнями на півдні.

Як зазначає NYT, затримки з будівництвом укріплень означають, що українські війська можуть бути змушені укріплювати свої оборонні рубежі під обстрілами російської армії, що робить це завдання значно складнішим.