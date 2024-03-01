Біля Авдіївки посилюється ритм боїв — 3 ОШБр

На Авдіївському напрямку російські війська змінили тактику бойових дій. Окупанти посилюють тиск на українських захисників, але ті тримають оборону.

Яка обстановка біля Авдївки

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін 1 березня повідомив про нові виклики на фронті. Ворог змінив тактику, але українські військові стійко тримають оборону, постійно відбиваючи атаки окупантів.

Вони зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові, — пише військовий. Поширити

За словами Жоріна, хоч і характер дій відрізняється, проте загальна стратегія ворога залишається незмінною: воює величезна кількість піхоти, яку підсилює авіація, артилерія та інша техніка.

Для нашої бригади з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось — ми постійно в боях: або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії, — додав заступник командира 3 ОШБр.

Попри часткову зміну тактики противника, українські захисники продовжують адаптуватися до нових умов ведення боїв. Відбиваючи штурми та реалізуючи контратаки, вони демонструють непохитну волю та готовність до захисту своєї землі.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, — зазначив Тарнавський.

Він підкреслив, що в районі Новопавлівки українські військові протягом доби 38 разів вступали у бій із підрозділами армії РФ.

Окрім цього, як підкреслив командувач ОСУВ “Таврія” російські окупанти нічого не домоглись за результатами спроб наступу в районі звільненної українськими військовими Красногорівки.

Тільки там ворог у безуспішних атаках протягом доби втратив близько 100 військових.