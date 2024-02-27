ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою

Українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою, заявив вдень 27 лютого речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Що відомо про ситуацію під Авдіївкою

Дмитро Лиховій підтвердив, що на Авдіївському напрямку було стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл — Сєверне та Степове. У них на двох до війни було разом до 100 мешканців", — розповів Лиховій. Поширити

Він також зауважив, що запеклі бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі.

Ворог зазнав тут великих втрат, — сказав він. Дмитро Лиховій речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

Аналітики проаналізували ситуацію в Авдіївці після окупації міста армією РФ

Відомство посилається на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася.

Також істотно зменшилися російські обстріли й активність авіації у цьому районі. Наразі російські війська перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку Збройні сили підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

У звіті зазначається, що російським силам, імовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки, — зазначається у звіті. Поширити

Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили, на інші, невизначені ділянки лінії фронту.

Євлаш заявив, що російським військам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.