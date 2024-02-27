ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой

Украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой, заявил днем 27 февраля пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

Что известно о ситуации под Авдеевкой

Дмитрий Лиховой подтвердил, что на Авдеевском направлении была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел — Северное и Степное. У них на двоих до войны было вместе до 100 жителей", — рассказал Лиховой. Поделиться

Он также отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

Враг понес здесь большие потери, — сказал он. Дмитрий Лиховой пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления

Аналитики проанализировали ситуацию в Авдеевке после оккупации города армией РФ

Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось.

Также существенно уменьшились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. В настоящее время русские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

В отчете отмечается, что российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении или придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, однако ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки, — отмечается в отчете. Поделиться

Лиховой и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, напротив, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы, на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш заявил, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.