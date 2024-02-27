ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой, заявил днем 27 февраля пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

Что известно о ситуации под Авдеевкой

Дмитрий Лиховой подтвердил, что на Авдеевском направлении была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел — Северное и Степное. У них на двоих до войны было вместе до 100 жителей", — рассказал Лиховой.

Он также отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

Враг понес здесь большие потери, — сказал он.

Дмитрий Лиховой

пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления

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Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось.

Также существенно уменьшились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. В настоящее время русские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

В отчете отмечается, что российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении или придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, однако ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки, — отмечается в отчете.

Лиховой и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, напротив, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы, на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш заявил, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, дислоцирующуюся вблизи Авдеевки, — говорится в отчете.

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