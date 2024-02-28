За словами заступника командира 3-ої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, в районі Авдіївки російські окупанти протягом кожної доби завозять на кожну позицію по 150-200 нових солдатів для проведення штурмів.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

Щоб ви розуміли – за добу вони можуть привезти на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх роз***бують, на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість, - зазначає Жорін. Поширити

Він підкреслив, що тієї кількості особового складу, яку російська армія залучила із метою захоплення Авдїївки, вистачило б на взяття кількох аналогічних населених пунктів.

У той же час, за інформацією спікера ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, штурмові підрозділи російських окупантів були заблоковані українськими військовими на підступах до села Орлівка, де загарбники намагались вести наступ за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Ласточкиного

За словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна у коментарі журналістам каналу "Київ24", українські військові під час однієї з атак окупаційної армії РФ в районі Ласточкиного ліквідували близько 40 загарбників без жодних втрат зі свого боку.

Нікітін зазначив, що під час штурмів Авдіївки та Ласточкиного окупанти вели наступ буквально по трупах своїх військових товарищів.

За його словами, окупанти провели дви хвилі атак у напрямку Ласточкиного.

В перший раз атака завершилася 40 вбитими з боку ворога, з нулем втрат з боку 3-ї штурмової бригади і суміжників, друга атака була - 37 "двохсотих" з боку росіян, і знову ж з нулем у нас, - зазначив Нікітін. Поширити

Військовий додав, що російські окупанти не рахуються із втратами під час штурмів на Авдіївському напрямку.