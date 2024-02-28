По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, в районе Авдеевки российские оккупанты в течение каждых суток завозят на каждую позицию по 150-200 новых солдат для проведения штурмов.
Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки
Он подчеркнул, что того количества личного состава, который российская армия привлекла с целью захвата Авдеевки, хватило бы на взятие нескольких аналогичных населенных пунктов.
В то же время, по информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, штурмовые подразделения российских окупантов были заблокированы украинскими военными на подступах к селу Орловка, где захватчики пытались вести наступление при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.
Что известно о потерях армии РФ в районе Ласточкиного
По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина в комментарии журналистам канала "Киев24", украинские военные во время одной из атак оккупационной армии РФ в районе Ласточкиного ликвидировали около 40 захватчиков без потерь со своей стороны.
Никитин отметил, что во время штурмов Авдеевки и Ласточкиного оккупанты вели наступление буквально по трупам своих военных товарищей.
По его словам, оккупанты провели две волны атак в направлении Ласточкиного.
Военный добавил, что российские оккупанты не считаются с потерями во время штурмов на Авдеевском направлении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-