В 3-й ОШБр рассказали о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

В 3-й ОШБр рассказали о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

Потери армии РФ
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Источник:  online.ua

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, в районе Авдеевки российские оккупанты в течение каждых суток завозят на каждую позицию по 150-200 новых солдат для проведения штурмов.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

Чтобы вы понимали – в сутки они могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их разбивают, на следующие сутки они снова привозят такое же количество, - отмечает Жорин.

Он подчеркнул, что того количества личного состава, который российская армия привлекла с целью захвата Авдеевки, хватило бы на взятие нескольких аналогичных населенных пунктов.

В то же время, по информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, штурмовые подразделения российских окупантов были заблокированы украинскими военными на подступах к селу Орловка, где захватчики пытались вести наступление при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

Что известно о потерях армии РФ в районе Ласточкиного

По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина в комментарии журналистам канала "Киев24", украинские военные во время одной из атак оккупационной армии РФ в районе Ласточкиного ликвидировали около 40 захватчиков без потерь со своей стороны.

Никитин отметил, что во время штурмов Авдеевки и Ласточкиного оккупанты вели наступление буквально по трупам своих военных товарищей.

По его словам, оккупанты провели две волны атак в направлении Ласточкиного.

В первый раз атака завершилась 40 убитыми со стороны врага, с нулем потерь со стороны 3-й штурмовой бригады и смежников, вторая атака была – 37 "двухсотых" со стороны россиян, и опять же с нулем у нас, - отметил Никитин.

Военный добавил, что российские оккупанты не считаются с потерями во время штурмов на Авдеевском направлении.

То, что видели мы во время атаки именно на Авдеевских дачах, россияне теряли там огромное количество пехоты. Просто огромную, они просто шли по своим, не смотря ни на что, – подчеркнул Никитин.

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