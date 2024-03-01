Возле Авдеевки усиливается ритм боев — 3 ОШБр

На Авдеевском направлении русские войска сменили тактику боевых действий. Оккупанты усиливают давление на украинских защитников, но те держат оборону.
Какая обстановка возле Авдеевки
Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 1 марта сообщил о новых вызовах на фронте. Враг сменил тактику, но украинские военные стойко держат оборону, постоянно отражая атаки оккупантов.
По словам Жорина, хоть и характер действий отличается, однако общая стратегия врага остается неизменной: воюет множество пехоты, которую усиливает авиация, артиллерия и другая техника.
Для нашей бригады с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось — мы постоянно в боях: либо отбиваем штурмы, либо реализуем собственные контратаки, — добавил заместитель командира 3 ОШБр.
Несмотря на частичное изменение тактики противника, украинские защитники продолжают адаптироваться к новым условиям ведения боев. Отражая штурмы и реализуя контратаки, они демонстрируют твердую волю и готовность к защите своей земли.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Силы ОСУВ "Таврия" продолжают ведение оборонной операции. Противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское, Невельское, — отметил Тарнавский.
Он подчеркнул, что в районе Новопавловки украинские военные в течение суток 38 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.
Кроме этого, как подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия", российские оккупанты ничего не добились по результатам попыток наступления в районе освобожденной украинскими военными Красногоровки.
Только там враг в безуспешных атаках за сутки потерял около 100 военных.
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