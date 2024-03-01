Возле Авдеевки усиливается ритм боев — 3 ОШБр

На Авдеевском направлении русские войска сменили тактику боевых действий. Оккупанты усиливают давление на украинских защитников, но те держат оборону.

Какая обстановка возле Авдеевки

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 1 марта сообщил о новых вызовах на фронте. Враг сменил тактику, но украинские военные стойко держат оборону, постоянно отражая атаки оккупантов.

Они сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать все равно в поле, в лесополосе и в городской застройке, — пишет военный. Поделиться

По словам Жорина, хоть и характер действий отличается, однако общая стратегия врага остается неизменной: воюет множество пехоты, которую усиливает авиация, артиллерия и другая техника.

Для нашей бригады с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось — мы постоянно в боях: либо отбиваем штурмы, либо реализуем собственные контратаки, — добавил заместитель командира 3 ОШБр.

Несмотря на частичное изменение тактики противника, украинские защитники продолжают адаптироваться к новым условиям ведения боев. Отражая штурмы и реализуя контратаки, они демонстрируют твердую волю и готовность к защите своей земли.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Силы ОСУВ "Таврия" продолжают ведение оборонной операции. Противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское, Невельское, — отметил Тарнавский.

Он подчеркнул, что в районе Новопавловки украинские военные в течение суток 38 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.

Кроме этого, как подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия", российские оккупанты ничего не добились по результатам попыток наступления в районе освобожденной украинскими военными Красногоровки.

Только там враг в безуспешных атаках за сутки потерял около 100 военных.