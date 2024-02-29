За інформацією командувача Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинна армія РФ продовжує концентрувати ключові зусилля на спробах наступу в районі Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, - зазначив Тарнавський. Поширити

Він підкреслив, що в районі Новопавлівки українські військові протягом доби 38 разів вступали у бій із підрозділами армії РФ.

Окрім цього, як підкреслив командувач ОСУВ “Таврія” російські окупанти нічого не домоглись за результатами спроб наступу в районі звільненної українськими військовими Красногорівки.

Тільки там ворог у безуспішних атаках протягом доби втратив близько 100 військових.

Що відомо про тактику армії РФ в районі Авдіївки

Між тим речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій зазначив, що російські окупанти хвилями ведуть наступ в районі Авдіївки. Ситуація на цьому напрямку залишається складною.

На ньому ситуація залишається складною. 25 атак вчорашніх ворог проводив в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

За його словами, частковий успіх російських окупантів в районі Авдіївки зумовлений використанням резервів та збільшення кількості сил, задіяних у штурмах.

Крім мотострілецьких бригад, яких там на Авдіївському напрямку одразу п’ять задіяно, це підрозділи спеціального призначення, це якісь тихоокеанські навіть підрозділи. І ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а він атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону, якщо це порахувати, - пояснює Лиховій. Поширити

Він підкреслив, що Росія не проводить одномоментний наступ із використанням великих колон бронетехніки та великої кількості особового складу.

Але це має вигляд таких "хвиль" і в кожній з цих "хвиль" йде їхня чисельність десь в районі взводу або навіть більше, - зазначає речник ОСУВ “Таврія”, додаючи, що у кожній хвилі в наступі з боку ворога може приймати участь до 100 осіб. Поширити

Лиховій наголосив, що чим більше росіян наступає, тим більше їх знищується.

Він повідомив, що на всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу втрати ворога в живій силі склали 431 особу вбитими та пораненими.

Також було знищено 40 одиниць озброєння та військової техніки, не враховуючи безпілотники.