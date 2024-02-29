За інформацією командувача Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинна армія РФ продовжує концентрувати ключові зусилля на спробах наступу в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Він підкреслив, що в районі Новопавлівки українські військові протягом доби 38 разів вступали у бій із підрозділами армії РФ.
Окрім цього, як підкреслив командувач ОСУВ “Таврія” російські окупанти нічого не домоглись за результатами спроб наступу в районі звільненної українськими військовими Красногорівки.
Тільки там ворог у безуспішних атаках протягом доби втратив близько 100 військових.
Що відомо про тактику армії РФ в районі Авдіївки
Між тим речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій зазначив, що російські окупанти хвилями ведуть наступ в районі Авдіївки. Ситуація на цьому напрямку залишається складною.
За його словами, частковий успіх російських окупантів в районі Авдіївки зумовлений використанням резервів та збільшення кількості сил, задіяних у штурмах.
Він підкреслив, що Росія не проводить одномоментний наступ із використанням великих колон бронетехніки та великої кількості особового складу.
Лиховій наголосив, що чим більше росіян наступає, тим більше їх знищується.
Він повідомив, що на всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу втрати ворога в живій силі склали 431 особу вбитими та пораненими.
Також було знищено 40 одиниць озброєння та військової техніки, не враховуючи безпілотники.
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