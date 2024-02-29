По информации командующего Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ продолжает концентрировать ключевые усилия на попытках наступления в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Силы ОСУВ "Таврия" продолжают ведение оборонной операции. Противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское, Невельское, - отметил Тарнавский. Поделиться

Он подчеркнул, что в районе Новопавловки украинские военные в течение суток 38 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.

Кроме этого, как подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия", российские оккупанты ничего не добились по результатам попыток наступления в районе освобожденной украинскими военными Красногоровки.

Только там враг в безуспешных атаках за сутки потерял около 100 военных.

Что известно о тактике армии РФ в районе Авдеевки

Между тем спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что российские оккупанты волнами ведут наступление в районе Авдеевки. Ситуация в этом направлении остается сложной.

На нем ситуация остается сложной. 25 атак вчерашних враг проводил в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

По его словам, частичный успех российских окупантов в районе Авдеевки обусловлен использованием резервов и увеличения количества сил, задействованных в штурмах.

Кроме мотострелковых бригад, которые там на Авдеевском направлении сразу пять задействованы, это подразделения специального назначения, это какие-то тихоокеанские даже подразделения. И враг там атакует уже не просто малыми штурмовыми группами, а он атакует подразделениями численностью как минимум рта, а то и батальону, если это посчитать, - объясняет Лиховой. Поделиться

Он подчеркнул, что Россия не проводит сиюминутное наступление с использованием больших колонн бронетехники и большого количества личного состава.

Но это выглядит такими "волнами" и в каждой из этих "волн" идет их численность где-то в районе взвода или даже больше, - отмечает спикер ОСУВ “Таврия”, добавляя, что в каждой волне в наступлении со стороны врага может принимать участие в 100 человек. Поделиться

Лиховой подчеркнул, что чем больше россиян наступает, тем больше их уничтожается.

Он сообщил, что на всей операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки потери врага в живой силе составили 431 человек убитыми и ранеными.

Также было уничтожено 40 единиц вооружения и военной техники без учета беспилотников.