По информации командующего Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ продолжает концентрировать ключевые усилия на попытках наступления в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Он подчеркнул, что в районе Новопавловки украинские военные в течение суток 38 раз вступали в бой с подразделениями армии РФ.
Кроме этого, как подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия", российские оккупанты ничего не добились по результатам попыток наступления в районе освобожденной украинскими военными Красногоровки.
Только там враг в безуспешных атаках за сутки потерял около 100 военных.
Что известно о тактике армии РФ в районе Авдеевки
Между тем спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что российские оккупанты волнами ведут наступление в районе Авдеевки. Ситуация в этом направлении остается сложной.
По его словам, частичный успех российских окупантов в районе Авдеевки обусловлен использованием резервов и увеличения количества сил, задействованных в штурмах.
Он подчеркнул, что Россия не проводит сиюминутное наступление с использованием больших колонн бронетехники и большого количества личного состава.
Лиховой подчеркнул, что чем больше россиян наступает, тем больше их уничтожается.
Он сообщил, что на всей операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки потери врага в живой силе составили 431 человек убитыми и ранеными.
Также было уничтожено 40 единиц вооружения и военной техники без учета беспилотников.
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