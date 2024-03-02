Журналисты издания The New York Times заявляют о слабости оборонительных позиций ВСУ в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно об обороне ВСУ в районе Авдеевки
Авторы материала со ссылкой на спутниковые снимки и комментарии американских чиновников и аналитиков отмечают, что успехи российской оккупационной армии в районе Авдеевки и слабой обороны ВСУ частично объясняются острым дефицитом боеприпасов.
При этом со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs журналисты издания отмечают, что оборонные позиции ВСУ к западу от Авдеевки состоят преимущественно из рудиментарных линий окопов, не имеющих дополнительных укреплений для замедления российских танков и защиты ключевых логистических путей.
Журналисты подчеркивают, что у украинского командования было достаточно времени для подготовки обороны в этом районе.
Что известно о проблемах с оборонной линией в районе Авдеевки
В то же время отмечается, что российские укрепления у южного села Вербовое, которое Украина пыталась отразить прошлой осенью, "демонстрируют совсем другую картину".
В публикации приводится ряд причин очевидных недостатков обороны украинских военных.
Американские официальные лица предполагают, что влияние могло повлечь психологический фактор.
В качестве примера журналисты отмечают, что в то время как Москва начала строить оборонительные линии на юге более чем за полгода до контрнаступления Киева, Украина, похоже, начала планировать новые укрепления всего три месяца назад.
Президент Владимир Зеленский во время визита в линию фронта в конце ноября заявил, что территориям на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, "будет уделено максимальное внимание", отметив "необходимость усиления и ускорения строительства сооружений".
Но Паси Паройнен, аналитик Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сказал, что "ничего существенного не произошло" с момента визита Зеленского.
По словам аналитика, за пределами Авдеевки "готовятся новые позиции, но они еще не составляют особо грозной оборонительной линии" и не сравнимы по масштабу с российскими укреплениями на юге.
Как отмечает NYT, задержки со строительством укреплений означают, что украинские войска могут быть вынуждены укреплять свои оборонительные рубежи под обстрелами российской армии, что делает эту задачу более сложной.
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