Что известно об обороне ВСУ в районе Авдеевки

Авторы материала со ссылкой на спутниковые снимки и комментарии американских чиновников и аналитиков отмечают, что успехи российской оккупационной армии в районе Авдеевки и слабой обороны ВСУ частично объясняются острым дефицитом боеприпасов.

При этом со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs журналисты издания отмечают, что оборонные позиции ВСУ к западу от Авдеевки состоят преимущественно из рудиментарных линий окопов, не имеющих дополнительных укреплений для замедления российских танков и защиты ключевых логистических путей.

Американские официальные лица в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонные рубежи на ранней стадии или недостаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки, - отмечается в материале . Поделиться

Журналисты подчеркивают, что у украинского командования было достаточно времени для подготовки обороны в этом районе.

Что известно о проблемах с оборонной линией в районе Авдеевки

Но украинская оборона за пределами Авдеевки представляет собой рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехоты, чтобы добраться до огневых позиций, расположенных ближе к врагу, но не больше, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

В то же время отмечается, что российские укрепления у южного села Вербовое, которое Украина пыталась отразить прошлой осенью, "демонстрируют совсем другую картину".

В отличие от плохо укрепленных деревень, которые русские войска пытаются захватить под Авдеевкой, Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточно широкой, чтобы задержать наступающие танки и бронемашины, далее идет сетка цементных препятствий, известных как "зубы дракона", которые также используются для остановки транспортных средств, и, наконец, широкая траншея для пехоты. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видна многослойная российская оборона к западу от Вербового, а на окрестных полях – тысячи воронок от снарядов, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

В публикации приводится ряд причин очевидных недостатков обороны украинских военных.

По словам американских чиновников и военных экспертов, украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях в прошлом году, чтобы выделить необходимые ресурсы на строительство многочисленных траншей и танковых ловушек, которые строили российские инженеры с конца 2022 года на юге страны, - предполагают журналисты издания . Поделиться

Американские официальные лица предполагают, что влияние могло повлечь психологический фактор.

Если украинские войска интенсивно минуют определенные районы, чтобы воспрепятствовать продвижению российских войск, это будет молчаливым признанием того, что они вряд ли будут проводить наступательные операции в том же районе в будущем, подчеркивается в материале. Поделиться

В качестве примера журналисты отмечают, что в то время как Москва начала строить оборонительные линии на юге более чем за полгода до контрнаступления Киева, Украина, похоже, начала планировать новые укрепления всего три месяца назад.

Президент Владимир Зеленский во время визита в линию фронта в конце ноября заявил, что территориям на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, "будет уделено максимальное внимание", отметив "необходимость усиления и ускорения строительства сооружений".

Но Паси Паройнен, аналитик Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сказал, что "ничего существенного не произошло" с момента визита Зеленского.

По словам аналитика, за пределами Авдеевки "готовятся новые позиции, но они еще не составляют особо грозной оборонительной линии" и не сравнимы по масштабу с российскими укреплениями на юге.

Как отмечает NYT, задержки со строительством укреплений означают, что украинские войска могут быть вынуждены укреплять свои оборонительные рубежи под обстрелами российской армии, что делает эту задачу более сложной.