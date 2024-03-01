ВСУ уничтожили штурмовой отряд армии РФ на Авдеевском направлении — видео

Воины 47-ой отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

ВСУ разгромили вражеских штурмовиков под Авдеевкой

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении разгромили элитную группу российских штурмовиков и запечатлели этот процесс на видео.

Об этом сообщает 47-ая отдельная механизированная бригада.

Разгром элитной российской штурмовой группы 15-й отдельной гвардейской бригады. Поделиться

Отмечается, что воины 47-й отдельной механизированной бригады остановили враждебное наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

Бойцы сообщили, что это произошло благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные деревни.

26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенного в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.