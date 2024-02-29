ВСУ показали эффектное видео боев за Красногоровку

Украинские военные смогли отразить попытку штурма города Красногоровки в Донецкой области. Ранее армия РФ частично вошла в город.

3-я отдельная штурмовая бригада зачистила от российских военных Красногоровку

Украинские военные опубликовали видео боев за город. Они шли как в открытой местности, так и в разрушенных домах частного сектора.

Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.

Как рассказали украинские воины, враг смог попасть в город минуя минные заграждения на броне и начали продвижение по улицам.

Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами.

Более 100 уничтоженных оккупантов и отбитый у врага город — выполнен бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады, — говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, на видео можно услышать перехват разговора россиян, и то, как они жалуются на украинских военных, отражающих их атаки.

Ситуация в Красногоровке

В заявлении 3-й отдельной штурмовой бригады 28 февраля говорится, что накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага.

Там отмечают, что за короткое время войска РФ успели подготовиться к длительной обороне.

Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли оккупантам неотвратимые потери — около 100 российских военных «200-ми» и «300-ми».