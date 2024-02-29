ВСУ показали эффектное видео боев за Красногоровку

Украинские военные смогли отразить попытку штурма города Красногоровки в Донецкой области. Ранее армия РФ частично вошла в город.
3-я отдельная штурмовая бригада зачистила от российских военных Красногоровку
Украинские военные опубликовали видео боев за город. Они шли как в открытой местности, так и в разрушенных домах частного сектора.
Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.
Как рассказали украинские воины, враг смог попасть в город минуя минные заграждения на броне и начали продвижение по улицам.
Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами.
Кроме того, на видео можно услышать перехват разговора россиян, и то, как они жалуются на украинских военных, отражающих их атаки.
Ситуация в Красногоровке
В заявлении 3-й отдельной штурмовой бригады 28 февраля говорится, что накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага.
Там отмечают, что за короткое время войска РФ успели подготовиться к длительной обороне.
Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли оккупантам неотвратимые потери — около 100 российских военных «200-ми» и «300-ми».
Русские отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах. На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск!
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