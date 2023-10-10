Третья штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ — видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен российского командира добробата на Бахмутском направлении. Теперь он пополнит обменный фонд.
Российский командир попал в плен
Третья штурмовая бригада провела уникальную операцию на Бахмутском направлении, где бойцы бригады захватили в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБР РФ.
Захваченный командир теперь один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов.
Сдача в украинский плен
Напомним, что после удачной операция "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.
По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.
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