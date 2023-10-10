Третья штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ — видео
Категория
Украина
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Третья штурмовая бригада взяла в плен командира добробата армии РФ — видео

Командир добробата армии РФ
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен российского командира добробата на Бахмутском направлении. Теперь он пополнит обменный фонд.

Российский командир попал в плен

Третья штурмовая бригада провела уникальную операцию на Бахмутском направлении, где бойцы бригады захватили в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБР РФ.

Захваченный командир теперь один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов.

Состояние своего подразделения враг комментирует словами: «Здесь пи*да сколько полегло». А полное видео этих боев – со временем!

Сдача в украинский плен

Напомним, что после удачной операция "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.

По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.

1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации, и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", - отметил Юсов.

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