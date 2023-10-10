Третя штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ — відео

Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон російського командира добробату на Бахмутському напрямку. Тепер він поповнить обмінний фонд.
Російський командир потрапив у полон
Третя штурмова бригада провела унікальну операцію на Бахмутському напрямку, де бійці бригади захопили у полон російського майора, командира добровольчого батальйону «Алга» 72 ОМСБР РФ.
Захоплений командир тепер один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.
Здача в український полон
Нагадаємо, що після вдалої операція "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.
За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.
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