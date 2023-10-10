Третя штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ — відео

Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон російського командира добробату на Бахмутському напрямку. Тепер він поповнить обмінний фонд.

Російський командир потрапив у полон

Третя штурмова бригада провела унікальну операцію на Бахмутському напрямку, де бійці бригади захопили у полон російського майора, командира добровольчого батальйону «Алга» 72 ОМСБР РФ.

Захоплений командир тепер один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.

Стан свого підрозділу ворог коментує словами: «Тут пи*да сколько полегло». А повне відео цих боїв — згодом! Поширити

Здача в український полон

Нагадаємо, що після вдалої операція "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.

За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.