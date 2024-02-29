ЗСУ показали ефектне відео боїв за Красногорівку

Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше армія РФ частково увійшла у місто.

3-тя окрема штурмова бригада зачистила від російських військових Красногорівку

Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора.

Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

Як розповіли уукраїнські воїни, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.

Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто – виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади, – йдеться у повідомленні. Поширити

Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.

Ситуація у Красногорівці

У заяві 3-ої окремої штурмової бригади 28 лютого йдеться, що напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Там зазначають, що за короткий проміжок часу війська РФ встигли підготуватися до тривалої оборони.

Однак, незважаючи на спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали окупантам невідворотних втрат — близько 100 російських військових «200-ми» та «300-ми».