ЗСУ показали ефектне відео боїв за Красногорівку

Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше армія РФ частково увійшла у місто.
3-тя окрема штурмова бригада зачистила від російських військових Красногорівку
Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора.
Про це повідомляє Третя штурмова бригада.
Як розповіли уукраїнські воїни, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.
Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.
Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.
Ситуація у Красногорівці
У заяві 3-ої окремої штурмової бригади 28 лютого йдеться, що напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
Там зазначають, що за короткий проміжок часу війська РФ встигли підготуватися до тривалої оборони.
Однак, незважаючи на спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали окупантам невідворотних втрат — близько 100 російських військових «200-ми» та «300-ми».
Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-