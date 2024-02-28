Третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки на Донеччині

Третя штурмова бригада повідомляє про витіснення російських окупантів з Красногорівки на Донеччині.

З Красногорівки вибили росіян

У заяві бригади йдеться, що напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога, — йдеться в заяві. Поширити

Там зазначають, що за короткий проміжок часу війська РФ встигли підготуватися до тривалої оборони.

Однак, незважаючи на спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали окупантам невідворотних втрат — близько 100 російських військових «200-ми» та «300-ми».

Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ! Поширити

Фото: deepstatemap.live

Ситуація на сході України

17 лютого Сили оборони відійшли з Авдіївки. Вихід відбувався в складних умовах, деяка кількість війсковослужбовців ЗСУ потрапила у полон до росіян.

27 лютого українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою

26 лютого ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.