Третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки на Донеччині

Третя штурмова бригада повідомляє про витіснення російських окупантів з Красногорівки на Донеччині.
З Красногорівки вибили росіян
У заяві бригади йдеться, що напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
Там зазначають, що за короткий проміжок часу війська РФ встигли підготуватися до тривалої оборони.
Однак, незважаючи на спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали окупантам невідворотних втрат — близько 100 російських військових «200-ми» та «300-ми».
Ситуація на сході України
17 лютого Сили оборони відійшли з Авдіївки. Вихід відбувався в складних умовах, деяка кількість війсковослужбовців ЗСУ потрапила у полон до росіян.
27 лютого українські війська відійшли від сіл Степове і Сєверне під Авдіївкою
26 лютого ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.
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