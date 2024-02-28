Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области

Третья штурмовая бригада сообщает о вытеснении российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

Из Красногоровки выбили россиян

В заявлении бригады говорится, что накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага, — говорится в заявлении. Поделиться

Там отмечают, что за короткое время войска РФ успели подготовиться к длительной обороне.

Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли оккупантам неотвратимые потери — около 100 российских военных «200-ми» и «300-ми».

Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах. На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск! Поделиться

Фото: deepstatemap.live

Ситуация на востоке Украины

17 февраля Силы обороны отошли из Авдеевки. Выход проходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.

27 февраля украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.

26 февраля ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненько, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.