Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области

Третья штурмовая бригада сообщает о вытеснении российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
Из Красногоровки выбили россиян
В заявлении бригады говорится, что накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
Там отмечают, что за короткое время войска РФ успели подготовиться к длительной обороне.
Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли оккупантам неотвратимые потери — около 100 российских военных «200-ми» и «300-ми».
Ситуация на востоке Украины
17 февраля Силы обороны отошли из Авдеевки. Выход проходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.
27 февраля украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.
26 февраля ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненько, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.
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