Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки Донецкой области

ВСУ
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Третья штурмовая бригада сообщает о вытеснении российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

Из Красногоровки выбили россиян

В заявлении бригады говорится, что накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага, — говорится в заявлении.

Там отмечают, что за короткое время войска РФ успели подготовиться к длительной обороне.

Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли оккупантам неотвратимые потери — около 100 российских военных «200-ми» и «300-ми».

Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах. На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск!

Фото: deepstatemap.live

Ситуация на востоке Украины

17 февраля Силы обороны отошли из Авдеевки. Выход проходил в сложных условиях, некоторое количество военнослужащих ВСУ попало в плен к россиянам.

27 февраля украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой.

26 февраля ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненько, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

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