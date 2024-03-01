ВСУ поразили 2 артсредства, 3 пункта управления и 3 склада БК армии РФ

Также в течение 1 марта суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 01.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Всего враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Глухов, Волфин Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львово, Херсон, Станислав Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 2 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов противника.