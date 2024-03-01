ЗСУ уразили 2 артзасоби, 3 пункти управління та 3 склади БК армії РФ

Також протягом 1 березня доби авіація сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 01.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 2 артилерійських засобах, 3 пунктах управління, 3 складах боєприпасів противника.