ВСУ поразили 3 РСЗО, склад боеприпасов и средство РЭБ армии РФ — Генштаб

На Херсонском направлении российская армия не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций Сил обороны Украины.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 29.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бологовка, Митрофановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веролюбовка и Николаевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении силами обороны отражена атака противника в районе Работиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов. Среди них Херсон и Михайловка, Берислав, Понятовка, Ингулец Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 1 складу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.