ВСУ уничтожили более 900 российских солдат, 17 танков и 3 самолета

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 414680 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6610 (+17) ед;

боевых бронированных машин - 12 582 (+30) ед;

артиллерийских систем - 10 106 (+36) ед;

РСЗО - 1000 ед.;

средства ПВО - 691 (+1) ед;

самолетов - 345 (+3) ед;

вертолетов - 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26) ед;

крылатые ракеты - 1912 ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 206 (+54) ед;

специальная техника - 1611 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбиты 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Роботиного Запорожской области.