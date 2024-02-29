ВСУ получили более 40 новых видов вооружения украинского производства с начала года
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получили более 40 новых видов вооружения украинского производства с начала года

Министерство обороны Украины
САУ "Богдана"
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С начала 2024 года Вооруженные силы Украины получили 46 новых видов оружия и техники, разработанных украинскими инженерами.

Количество украинского вооружения на фронте выросло

В настоящее время образцов нового оружия отечественного производства значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года. В Минобороны отметили, что работа по модернизации вооружения в Украине ведется постоянно.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, началось производство новых образцов вооружения — САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия.

Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточна в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. При этом подчеркиваю, что на этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции очень важны. Нам важно создавать совместные производства оружия, заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов.

Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк

Заместитель министра обороны Украины

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.

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