ЗСУ знищили понад 900 російських солдатів, 17 танків та 3 літаки

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 414 680 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6610 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 12 582 (+30) од.;
артилерійських систем — 10 106 (+36) од.;
РСЗВ — 1000 од.;
засоби ППО — 691 (+1) од.;
літаків — 345 (+3) од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7794 (+26) од.;
крилаті ракети — 1912 од.;
кораблі/катери — 25 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13 206 (+54) од.;
спеціальна техніка — 1611 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
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