ЗСУ знищили понад 900 російських солдатів, 17 танків та 3 літаки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 900 російських солдатів, 17 танків та 3 літаки

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 414 680 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6610 (+17) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 582 (+30) од.;

  • артилерійських систем — 10 106 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1000 од.;

  • засоби ППО — 691 (+1) од.;

  • літаків — 345 (+3) од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7794 (+26) од.;

  • крилаті ракети — 1912 од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 206 (+54) од.;

  • спеціальна техніка — 1611 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, — йдеться у зведенні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ отримали понад 40 нових видів озброєння українського виробництва з початку року
Міністерство оборони України
САУ Богдана
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили 3 РСЗВ, склад боєприпасів та засіб РЕБ армії РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіацію ЗСУ адаптували під використання авіабомб від Франції
Су-24 ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?