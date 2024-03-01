ЗСУ знищили понад 900 російських солдатів, 17 танків та 3 літаки

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 414 680 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6610 (+17) од.;

бойових броньованих машин — 12 582 (+30) од.;

артилерійських систем — 10 106 (+36) од.;

РСЗВ — 1000 од.;

засоби ППО — 691 (+1) од.;

літаків — 345 (+3) од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7794 (+26) од.;

крилаті ракети — 1912 од.;

кораблі/катери — 25 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 206 (+54) од.;

спеціальна техніка — 1611 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.