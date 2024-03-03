В ВСУ заявили о стабилизации ситуации под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ заявили о стабилизации ситуации под Авдеевкой

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ситуация в Авдеевском направлении стабилизируется. Но русские войска имеют локальные успехи.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отразили 14 атак врага.

По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.

Дмитрий Лиховой

Дмитрий Лиховой

Спикер Сил обороны Таврического направления

Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг кое-где имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции, — объяснил Дмитрий Лиховой.

Как дальше могут развиваться события вокруг Авдеевки

Согласно прогнозам американских аналитиков, армия РФ может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели.

Несмотря на это, рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой водоем, вполне возможно, замедлят и без того относительно медленный темп продвижения солдат РФ.

В Институте изучения войны предполагают, что эта проблематичная местность может существенно снизить дальнейшие тактические преимущества россиян.

Кроме того, это позволит бойцам ВСУ занять подготовленные оборонные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.

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