В ВСУ заявили о стабилизации ситуации под Авдеевкой

Ситуация в Авдеевском направлении стабилизируется. Но русские войска имеют локальные успехи.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отразили 14 атак врага.
Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
Как дальше могут развиваться события вокруг Авдеевки
Согласно прогнозам американских аналитиков, армия РФ может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели.
Несмотря на это, рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой водоем, вполне возможно, замедлят и без того относительно медленный темп продвижения солдат РФ.
В Институте изучения войны предполагают, что эта проблематичная местность может существенно снизить дальнейшие тактические преимущества россиян.
Кроме того, это позволит бойцам ВСУ занять подготовленные оборонные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.
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