В ВСУ заявили о стабилизации ситуации под Авдеевкой

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении за сутки наши защитники отразили 14 атак врага.

По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия. Дмитрий Лиховой Спикер Сил обороны Таврического направления

Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг кое-где имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции, — объяснил Дмитрий Лиховой. Поделиться

Как дальше могут развиваться события вокруг Авдеевки

Согласно прогнозам американских аналитиков, армия РФ может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели.

Несмотря на это, рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой водоем, вполне возможно, замедлят и без того относительно медленный темп продвижения солдат РФ.

В Институте изучения войны предполагают, что эта проблематичная местность может существенно снизить дальнейшие тактические преимущества россиян.