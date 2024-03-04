У ВСУ заявили о приостановке продвижения армии РФ на Авдеевском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заявили о приостановке продвижения армии РФ на Авдеевском направлении

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы обороны Украины сдерживают дальнейшее продвижение российской армии на Авдеевском направлении вблизи деревень Бердичи и Тоне.

Авдеевское направление фронта стабилизировано – Лиховий

ВСУ замедлили дальнейшее продвижение российских войск под Авдеевкой.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий.

С начала суток до 18 часов на Авдеевском направлении отбита 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Новоселовка и Невельское. На этом самом горячем направлении обстановку удается стабилизировать, продвижение врага прекращено. Там он частично контролирует села Бердичи, Тоненькое. Но силы обороны выполняют свою работу. Наносят врагу значительные потери, и продвижение врага остановлено на этом рубеже.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСУВ "Таврия"

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Дмитрий Лиховий, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.

По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.

Лиховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг кое-где имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции, – объяснил Дмитрий Лиховий.

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