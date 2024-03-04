У ВСУ заявили о приостановке продвижения армии РФ на Авдеевском направлении

Силы обороны Украины сдерживают дальнейшее продвижение российской армии на Авдеевском направлении вблизи деревень Бердичи и Тоне.
Авдеевское направление фронта стабилизировано – Лиховий
ВСУ замедлили дальнейшее продвижение российских войск под Авдеевкой.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Дмитрий Лиховий, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.
По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.
Лиховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-