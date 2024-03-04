У ВСУ заявили о приостановке продвижения армии РФ на Авдеевском направлении

С начала суток до 18 часов на Авдеевском направлении отбита 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Новоселовка и Невельское. На этом самом горячем направлении обстановку удается стабилизировать, продвижение врага прекращено. Там он частично контролирует села Бердичи, Тоненькое. Но силы обороны выполняют свою работу. Наносят врагу значительные потери, и продвижение врага остановлено на этом рубеже.