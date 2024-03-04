Українські воїни роблять все можливе, щоб російські окупанти не просувалися вперед на Авдіївському напрямку. Так, бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили скупчення живої сили у лісосмузі під Авдіївкою.
Третя штурмова бригада похизувалася новими успіхами на фронті
За словами українських захисників, завдяки БПЛА вдалося відстежити нічний рух ворожої піхоти у одній з лісосмуг біля Авдіївки.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українським воїнам вдалося відбити 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 березня
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 78 бойових зіткнень.
Окрім того, наголошується, що армія РФ завдала 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Бійці ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
3 березня українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
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