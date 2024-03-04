Українські воїни роблять все можливе, щоб російські окупанти не просувалися вперед на Авдіївському напрямку. Так, бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили скупчення живої сили у лісосмузі під Авдіївкою.

Третя штурмова бригада похизувалася новими успіхами на фронті

За словами українських захисників, завдяки БПЛА вдалося відстежити нічний рух ворожої піхоти у одній з лісосмуг біля Авдіївки.

З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів. Випалена земля і залишки піхоти противника — знищення ворога на Авдіївському напрямку бійцями 1-го САДн "Команди Постріл, — йдеться у коментарі до відео. Поширити

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українським воїнам вдалося відбити 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Що відомо про ситуацію на фронті 3-4 березня

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 78 бойових зіткнень.

Окрім того, наголошується, що армія РФ завдала 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Поширити

Бійці ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.