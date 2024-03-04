ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 8 танків та 22 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 417 950 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6648 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 12 660 (+21) од.;
артилерійських систем — 10 210 (+22) од.;
РСЗВ — 1004 (+1) од.;
засоби ППО — 698 (+2) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2) од.;
крилаті ракети — 1916 (+1) од.;
кораблі/катери — 25 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13 374 (+42) од.;
спеціальна техніка — 1621 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
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