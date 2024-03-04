ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 8 танків та 22 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 417 950 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6648 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 12 660 (+21) од.;

артилерійських систем — 10 210 (+22) од.;

РСЗВ — 1004 (+1) од.;

засоби ППО — 698 (+2) од.;

літаків — 347 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2) од.;

крилаті ракети — 1916 (+1) од.;

кораблі/катери — 25 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 374 (+42) од.;

спеціальна техніка — 1621 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.