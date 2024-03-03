За словами керівника пресцентру ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, наразі українські військові ведуть запеклі бої зі злочинною армією РФ за населений пункт Іванівське в районі Бахмуту на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста, - зазначає Євлаш. Поширити

За його словами, українські військові чинять запеклий опір російським загарбникам.

Наразі ЗСУ намагаються відкинути російських окупантів з зайнятих позицій.

Також ворог намагається атакувати й в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, - додав речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Євлаш підкреслив, що злочинна армія РФ прагне захопити населений пункт Часів Яр, однак поки не має жодних успіхів у цьому.

Він також зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Лимана

У коментарі виданню “FreeДОМ” Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що в районі Лимана та Куп’янська зосереджено вороже угруповання чисельністю у 122 тис загарбників, понад 1,1 тис танків, майже 2 тис одиниць бронетехніки, більше 1 тис артилерійських систем, понад 400 РСЗВ.

Він зазначив, що така чисельність ворожих сил перебуває на цьому напрямку вже досить давно.

Ми пам’ятаємо, як ворог намагався атакувати ще на початку осені торік в районі Новоєгорівки, потім намагався змінювати свої напрямки. Синьківку він уже штурмує енну кількість місяців, але безуспішно. Як ми бачимо, ворог зрозумів, що в нього не вийде розвинути наступ, свій успіх поблизу населеного пункту Синьківка, - зазначає Євлаш. Поширити

За його словами із посиланням на інформацію від української розвідки, наразі російські окупанти перекидають значну частину сил в район річки Чорний Жеребець.