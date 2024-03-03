По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, украинские военные ведут ожесточенные бои с преступной армией РФ за населенный пункт Ивановское в районе Бахмута на Донетчине.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в пределах города, - отмечает Евлаш. Поделиться

По его словам, украинские военные оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.

В настоящее время ВСУ пытаются отвергнуть российских окупантов с занятых позиций.

Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв, - добавил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Евлаш подчеркнул, что преступная армия РФ стремится захватить населенный пункт Времен Яр, однако пока не имеет никаких успехов в этом.

Он также отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают продвинуться противнику вперед.

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

В комментарии изданию "FreeДОМ" Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в районе Лимана и Купянска сосредоточена вражеская группировка численностью в 122 тыс. захватчиков, более 1,1 тыс. танков, почти 2 тыс. единиц бронетехники, более 1 тыс. артиллерийских систем, свыше 400 РСЗО.

Он отметил, что такая численность вражеских сил находится на этом направлении уже достаточно давно.

Мы помним, как враг пытался атаковать еще в начале осени в прошлом году в районе Новоегоровки, затем пытался менять свои направления. Синьковку он уже штурмует несколько месяцев, но безуспешно. Как мы видим, враг понял, что у него не получится развить наступление, свой успех у населенного пункта Синьковка, - отмечает Евлаш. Поделиться

По его словам со ссылкой на информацию от украинской разведки, сейчас российские оккупанты перебрасывают значительную часть сил в район реки Черный Жеребец.