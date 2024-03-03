ВСУ ведут жесткие бои с армией РФ в районе Бахмута — ОСУВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ведут жесткие бои с армией РФ в районе Бахмута — ОСУВ "Хортица"

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, украинские военные ведут ожесточенные бои с преступной армией РФ за населенный пункт Ивановское в районе Бахмута на Донетчине.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в пределах города, - отмечает Евлаш.

По его словам, украинские военные оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.

В настоящее время ВСУ пытаются отвергнуть российских окупантов с занятых позиций.

Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв, - добавил спикер ОСУВ "Хортица".

Евлаш подчеркнул, что преступная армия РФ стремится захватить населенный пункт Времен Яр, однако пока не имеет никаких успехов в этом.

Он также отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают продвинуться противнику вперед.

Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана

В комментарии изданию "FreeДОМ" Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в районе Лимана и Купянска сосредоточена вражеская группировка численностью в 122 тыс. захватчиков, более 1,1 тыс. танков, почти 2 тыс. единиц бронетехники, более 1 тыс. артиллерийских систем, свыше 400 РСЗО.

Он отметил, что такая численность вражеских сил находится на этом направлении уже достаточно давно.

Мы помним, как враг пытался атаковать еще в начале осени в прошлом году в районе Новоегоровки, затем пытался менять свои направления. Синьковку он уже штурмует несколько месяцев, но безуспешно. Как мы видим, враг понял, что у него не получится развить наступление, свой успех у населенного пункта Синьковка, - отмечает Евлаш.

По его словам со ссылкой на информацию от украинской разведки, сейчас российские оккупанты перебрасывают значительную часть сил в район реки Черный Жеребец.

Они занялись подготовкой собственных оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага – это штурмовые подразделения. Штурмовики, постоянно идущие на "мясные штурмы". Враг пытается разными способами найти слабое место, "ахиллесовую пятку" в нашей обороне, но в течение длительного времени у него ничего не получается, - подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Продвигаются ли войска РФ на Бахмутском направлении — мнение бойцов ВСУ
война
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В 3 ОШБр объяснили отличие обороны Авдеевки и Бахмута
война
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ перебрасывают часть сил с Авдеевки на Бахмутское направление
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?