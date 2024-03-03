По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, украинские военные ведут ожесточенные бои с преступной армией РФ за населенный пункт Ивановское в районе Бахмута на Донетчине.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По его словам, украинские военные оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.
В настоящее время ВСУ пытаются отвергнуть российских окупантов с занятых позиций.
Евлаш подчеркнул, что преступная армия РФ стремится захватить населенный пункт Времен Яр, однако пока не имеет никаких успехов в этом.
Он также отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают продвинуться противнику вперед.
Что известно о ситуации в районе Купянска и Лимана
В комментарии изданию "FreeДОМ" Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в районе Лимана и Купянска сосредоточена вражеская группировка численностью в 122 тыс. захватчиков, более 1,1 тыс. танков, почти 2 тыс. единиц бронетехники, более 1 тыс. артиллерийских систем, свыше 400 РСЗО.
Он отметил, что такая численность вражеских сил находится на этом направлении уже достаточно давно.
По его словам со ссылкой на информацию от украинской разведки, сейчас российские оккупанты перебрасывают значительную часть сил в район реки Черный Жеребец.
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