В 3 ОШБр объяснили отличие обороны Авдеевки и Бахмута
Категория
Украина
Дата публикации

В 3 ОШБр объяснили отличие обороны Авдеевки и Бахмута

война
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Источник:  24 канал

Активная фаза боев за Авдеевку продолжалась с октября 2023 года. За это время стало ясно, что даже сверхсложные бои в Бахмуте не сравнятся с происходящим на Авдеевском направлении.

Какое отличие обороны Авдеевки и Бахмута

Российские оккупанты с особым упорством наступали на Авдеевку. Для этого использовали огромное количество живой силы и техники.

Похожую тактику, как у Авдеевки, россияне применяли и в Северодонецке в 2022 году, и в Бахмуте в 2023 году. В то же время, сравнивать бои в этих городах не совсем правильно.

Говоря по собственному опыту таких боев я и наше подразделение еще точно не видели. Если еще в начале можно было сравнивать это с тем, что происходило в Бахмуте, то дальше это были намного более адские бои и гораздо более сложная ситуация, — подчеркнул Максим Жорин.

В частности, количество сил россиян на Авдеевском направлении было гораздо больше, чем во время боев за Бахмут. Это касается не только живой силы, но и техники и авиации.

В Авдеевке всего было в разы больше. Следует учитывать, что только для наступления россияне подготовили целый 7 укомплектованных полных бригад. Их применяли на направлении прорыва того участка, который себе запланировали: через город к Индустриальному проспекту и далее окружение находившихся там группировок.

Максим Жорин

майор

Силы врага были несоразмерны с силами ВСУ

Это даже без учета отдельных групп ГРУ и сил специальных операций России. Силы врага были несоразмерны с силами ВСУ

Кроме того, в боях за Авдеевку сыграло огромную роль именно количество управляемых авиационных бомб, которыми россияне обстреливали украинские позиции.

Они уничтожали любые командные пункты, позиции, уничтожали все, что было. В среднем за сутки на нас падало 60 — 80 КАБов, но иногда за сутки прилетало более 100 КАБов. Для понимания нас бойцы после КАБов уже не слышат прилет 120-го миномета, — отметил Жорин.

Управляемые авиабомбы просто превращают в пыль целые здания. От них не спасают даже подвальные помещения.

Это было несоизмеримо с силами, которые были (в ВСУ — 24 Канал). В бой вступило 3 ОШБр, когда мы были на этапе возобновления после боев в Бахмуте. Этот процесс не был до конца завершен, мы не смогли полностью укомплектоваться. Когда мы влетели в Авдеевский ад, бои шли в самом городе, — рассказал майор ВСУ.

По словам Жорина, было понятно, что сдерживать, а тем более отвергнуть такое количество врага, вряд ли удастся. Поэтому бригада приступила к работе по уничтожению максимального количества личного состава и техники врага. Больше всего потерь понесла 74-я, 55-я и 114-я бригады России.

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