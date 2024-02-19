В 3 ОШБр объяснили отличие обороны Авдеевки и Бахмута

Активная фаза боев за Авдеевку продолжалась с октября 2023 года. За это время стало ясно, что даже сверхсложные бои в Бахмуте не сравнятся с происходящим на Авдеевском направлении.
Какое отличие обороны Авдеевки и Бахмута
Российские оккупанты с особым упорством наступали на Авдеевку. Для этого использовали огромное количество живой силы и техники.
Похожую тактику, как у Авдеевки, россияне применяли и в Северодонецке в 2022 году, и в Бахмуте в 2023 году. В то же время, сравнивать бои в этих городах не совсем правильно.
В частности, количество сил россиян на Авдеевском направлении было гораздо больше, чем во время боев за Бахмут. Это касается не только живой силы, но и техники и авиации.
Силы врага были несоразмерны с силами ВСУ
Это даже без учета отдельных групп ГРУ и сил специальных операций России. Силы врага были несоразмерны с силами ВСУ
Кроме того, в боях за Авдеевку сыграло огромную роль именно количество управляемых авиационных бомб, которыми россияне обстреливали украинские позиции.
Управляемые авиабомбы просто превращают в пыль целые здания. От них не спасают даже подвальные помещения.
По словам Жорина, было понятно, что сдерживать, а тем более отвергнуть такое количество врага, вряд ли удастся. Поэтому бригада приступила к работе по уничтожению максимального количества личного состава и техники врага. Больше всего потерь понесла 74-я, 55-я и 114-я бригады России.
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