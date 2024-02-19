У 3 ОШБр пояснили відмінність оборони Авдіївки та Бахмута

Активна фаза боїв за Авдіївку тривала з жовтня 2023 року. За цей час стало зрозуміло, що навіть надскладні бої у Бахмуті не зрівняються з тим, що відбувалося на Авдіївському напрямку.
Яка відмінність оборони Авдіївки та Бахмута
Російські окупанти з особливою завзятістю наступали на Авдіївку. Для цього використали величезну кількість живої сили та техніки.
Схожу тактику, як біля Авдіївки, росіяни застосовували і в Сєвєродонецьку 2022 року, і в Бахмуті 2023 року. Водночас порівнювати бої у цих містах не зовсім правильно.
Зокрема, кількість сил росіян на Авдіївському напрямку була набагато більшою, ніж під час боїв за Бахмут. Це стосується не лише живої сили, але й техніки та авіації.
Сили ворога були неспівмірними з силами ЗСУ
Це навіть не враховуючи окремих груп ГРУ та сил спеціальних операцій Росії. Сили ворога були неспівмірними з силами ЗСУ
Крім того, в боях за Авдіївку зіграли величезну роль саме кількість керованих авіаційних бомб, якими росіяни обстрілювали українські позиції.
Керовані авіабомби просто перетворюють на пил цілі будівлі. Від них не рятують навіть підвальні приміщення.
За словами Жоріна, було зрозуміло, що стримувати, а тим паче відкинути таку кількість ворога, навряд чи вдасться. Тому бригада розпочала роботу зі знищення максимальної кількості особового складу й техніки ворога. Найбільше втрат зазнала 74-та, 55-та та 114-та бригади Росії.
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