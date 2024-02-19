У 3 ОШБр пояснили відмінність оборони Авдіївки та Бахмута
Категорія
Україна
Дата публікації

У 3 ОШБр пояснили відмінність оборони Авдіївки та Бахмута

війна
Джерело:  24 канал

Активна фаза боїв за Авдіївку тривала з жовтня 2023 року. За цей час стало зрозуміло, що навіть надскладні бої у Бахмуті не зрівняються з тим, що відбувалося на Авдіївському напрямку.

Яка відмінність оборони Авдіївки та Бахмута

Російські окупанти з особливою завзятістю наступали на Авдіївку. Для цього використали величезну кількість живої сили та техніки.

Схожу тактику, як біля Авдіївки, росіяни застосовували і в Сєвєродонецьку 2022 року, і в Бахмуті 2023 року. Водночас порівнювати бої у цих містах не зовсім правильно.

Кажучи з власного досвіду, таких боїв я і наш підрозділ ще точно не бачили. Якщо ще на початку можна було порівнювати це з тим, що відбувалося у Бахмуті, то далі це були набагато пекельніші бої і набагато складніша ситуація, – наголосив Максим Жорін.

Зокрема, кількість сил росіян на Авдіївському напрямку була набагато більшою, ніж під час боїв за Бахмут. Це стосується не лише живої сили, але й техніки та авіації.

В Авдіївці всього було в рази більше. Треба враховувати, що лише для наступу росіяни підготували цілий 7 укомплектованих повних бригад. Їх застосовували на напрямку прориву тієї ділянки, яку собі запланували: через місто до Індустріального проспекту і далі оточення угруповань, які там були.

Максим Жорін

майор

Сили ворога були неспівмірними з силами ЗСУ

Це навіть не враховуючи окремих груп ГРУ та сил спеціальних операцій Росії. Сили ворога були неспівмірними з силами ЗСУ

Крім того, в боях за Авдіївку зіграли величезну роль саме кількість керованих авіаційних бомб, якими росіяни обстрілювали українські позиції.

Вони знищували будь-які командні пункти, позиції, знищували узагалі все, що було. В середньому за добу на нас падало 60 – 80 КАБів, але іноді за добу прилітало більш ніж 100 КАБів. Для розуміння, нас бійці після КАБів уже не чують приліт 120-го міномета, – зазначив Жорін.

Керовані авіабомби просто перетворюють на пил цілі будівлі. Від них не рятують навіть підвальні приміщення.

Це було неспівмірно з тими силами, які були (в ЗСУ – 24 Канал). У бій вступила 3 ОШБр, коли ми були на етапі відновлення після боїв у Бахмуті. Цей процес не був до кінця завершений, ми не змогли повністю доукомплектуватися. Коли ми влетіли в Авдіївське пекло, бої точилися у самому місті, – розповів майор ЗСУ.

За словами Жоріна, було зрозуміло, що стримувати, а тим паче відкинути таку кількість ворога, навряд чи вдасться. Тому бригада розпочала роботу зі знищення максимальної кількості особового складу й техніки ворога. Найбільше втрат зазнала 74-та, 55-та та 114-та бригади Росії.

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