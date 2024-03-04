ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 8 танков и 22 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 417 950 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6648 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 12 660 (+21) ед;

артиллерийских систем — 10 210 (+22) ед;

РСЗО — 1004 (+1) ед.;

средства ПВО — 698 (+2) ед;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2) ед;

крылатые ракеты — 1916 (+1) ед;

корабли/катера — 25 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 374 (+42) ед;

специальная техника — 1621 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.