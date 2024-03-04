ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 8 танков и 22 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 417 950 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6648 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 12 660 (+21) ед;
артиллерийских систем — 10 210 (+22) ед;
РСЗО — 1004 (+1) ед.;
средства ПВО — 698 (+2) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2) ед;
крылатые ракеты — 1916 (+1) ед;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 13 374 (+42) ед;
специальная техника — 1621 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.
На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-