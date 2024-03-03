ВС ВСУ ликвидировали российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВС ВСУ ликвидировали российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области

Воздушное командование Восток
Х-59
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Вечером 3 марта российские оккупанты пытались атаковать ракетой Днепропетровщину. В то же время украинские силы ПВО уничтожили враждебную цель в Криворожском районе.

Воздушные силы сбили вражескую ракету в Криворожском районе

Около 21:00 стало известно, что ВСУ уничтожили российскую ракету.

Об этом пишет Воздушное командование "Восток".

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, - говорится в сообщении.

Напомним, около 20:30 Воздушные силы заявляли о вражеской ракете в сторону Кировоградщины.

ПС ВСУ сбили российскую ракету над Криворожским районом

Украинские воины сегодня, 1 марта, около 16.00 уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете. Х-59 .

Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восход" в Криворожском районе.

Ранее о вражеской ракете, которая летела по направлению к Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.

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Категория
Украина
Дата публикации
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ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине
Воздушное командование Восток
Х-59
Категория
Украина
Дата публикации
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Воздушные силы уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине
Воздушное командование Восток
Х-59
Категория
Украина
Дата публикации
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Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
Воздушное командование Восток
Х-59

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