ВС ВСУ ликвидировали российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области

Вечером 3 марта российские оккупанты пытались атаковать ракетой Днепропетровщину. В то же время украинские силы ПВО уничтожили враждебную цель в Криворожском районе.

Воздушные силы сбили вражескую ракету в Криворожском районе

Около 21:00 стало известно, что ВСУ уничтожили российскую ракету.

Об этом пишет Воздушное командование "Восток".

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, - говорится в сообщении. Поделиться

Напомним, около 20:30 Воздушные силы заявляли о вражеской ракете в сторону Кировоградщины.

ПС ВСУ сбили российскую ракету над Криворожским районом

Украинские воины сегодня, 1 марта, около 16.00 уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете. Х-59 .

Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восход" в Криворожском районе.

Ранее о вражеской ракете, которая летела по направлению к Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.