ВС ВСУ ликвидировали российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области

Вечером 3 марта российские оккупанты пытались атаковать ракетой Днепропетровщину. В то же время украинские силы ПВО уничтожили враждебную цель в Криворожском районе.
Воздушные силы сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Около 21:00 стало известно, что ВСУ уничтожили российскую ракету.
Об этом пишет Воздушное командование "Восток".
Напомним, около 20:30 Воздушные силы заявляли о вражеской ракете в сторону Кировоградщины.
ПС ВСУ сбили российскую ракету над Криворожским районом
Украинские воины сегодня, 1 марта, около 16.00 уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.
Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете. Х-59 .
Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восход" в Криворожском районе.
Ранее о вражеской ракете, которая летела по направлению к Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.
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