ПС ЗСУ ліквідували російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Повітряні сили збили ворожу ракету у Криворізькому районі

Близько 21.00 стало відомо, що ЗСУ знищили російську ракету.

Про це пише Повітряне командування "Схід".

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59, - йдеться у повідомленні. Поширити

Нагадаємо, що близько 20:30 Повітряні сили заявляли про ворожу ракету у бік Кіровоградщини.

ПС ЗСУ збили російську ракету над Криворізьким районом

Українські воїни сьогодні, 1 березня, близько 16.00, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 .

Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.

Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.