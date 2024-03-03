ПС ЗСУ ліквідували російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ПС ЗСУ ліквідували російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Повітряне командування Схід
Х-59
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Увечері 3 березня російські окупанти намагалися атакувати ракетою Дніпропетровщину. Натомість українські сили ППО знищили ворожу ціль у Криворізькому районі.

Повітряні сили збили ворожу ракету у Криворізькому районі

Близько 21.00 стало відомо, що ЗСУ знищили російську ракету.

Про це пише Повітряне командування "Схід".

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що близько 20:30 Повітряні сили заявляли про ворожу ракету у бік Кіровоградщини.

ПС ЗСУ збили російську ракету над Криворізьким районом

Українські воїни сьогодні, 1 березня, близько 16.00, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 .

Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.

Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.

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Категорія
Україна
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ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
Дата публікації
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Повітряні сили знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
Дата публікації
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Повітряні сили збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Повітряне командування Схід
Х-59

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