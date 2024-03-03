ПС ЗСУ ліквідували російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Увечері 3 березня російські окупанти намагалися атакувати ракетою Дніпропетровщину. Натомість українські сили ППО знищили ворожу ціль у Криворізькому районі.
Повітряні сили збили ворожу ракету у Криворізькому районі
Близько 21.00 стало відомо, що ЗСУ знищили російську ракету.
Про це пише Повітряне командування "Схід".
Нагадаємо, що близько 20:30 Повітряні сили заявляли про ворожу ракету у бік Кіровоградщини.
ПС ЗСУ збили російську ракету над Криворізьким районом
Українські воїни сьогодні, 1 березня, близько 16.00, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 .
Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.
Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.
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