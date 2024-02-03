Повітряні сили знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Армія РФ вдень 3 лютого знову атакувала інфраструктурні об'єкти Дніпропетровської області. Воїни оперативного командування “Схід” збили ракету над Криворізьким районом.

Повітряні сили ліквідували КАР Х-59 поблизу Кривого Рогу

Близько 16.00 3 лютого повітряне командування “Схід” повідомило про збиття російської ракети на Дніпропетровщині.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59 .

Ефективна робота ПС у ніч проти 3 лютого

У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. – РФ.

Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.