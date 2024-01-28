Повітряні сили збили крилату ракету РФ на Дніпропетровщині

В Дніпрі під час тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку міста.

Що відомо про атаку РФ по Дніпропетровщині

Як повідомляє голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, захисники з ПвК "Схід" знищили ворожу крилату ракету.

Варто додати, що з 12:26 на території Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу. О 12:48 Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області, втім, пізніше вона змінила рух в бік Дніпра.

О 13:07 було оголошено про відбій повітряної тривоги на півдні України, у тому ж числі й Дніпропетровській області.

Атака на Україну у ніч на 28 січня

У ніч на 28 січня російські терористи атакували територію України:

8-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія);

2-ма ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області Росії;

3-ма ракетами С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території регіону.

Були атаковані цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій й Дніпропетровській областях.

Протиповітряна оборона знищила 4 з 8 ворожих БпЛА.