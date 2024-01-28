Воздушные силы сбили крылатую ракету РФ на Днепропетровщине

В Днепре во время тревоги раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении города.
Что известно об атаке РФ по Днепропетровщине
Как сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак, защитники из ПвК "Восток" уничтожили вражескую крылатую ракету.
Стоит добавить, что с 12:26 на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В 12:48 Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Кировоградской области, однако позже она изменила движение в сторону Днепра.
В 13.07 было объявлено об отбое воздушной тревоги на юге Украины, в том числе и Днепропетровской области.
Атака на Украину в ночь на 28 января
В ночь на 28 января российские террористы атаковали территорию Украины:
8-ю ударными дронами типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия);
2-мя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области России;
3 ракетами С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории региона.
Были атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Противовоздушная оборона уничтожила 4 из 8 вражеских БПЛА.
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