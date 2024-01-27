Оккупанты РФ атаковали "Искандером" Славянск — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали "Искандером" Славянск — видео

Обстрел
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Источник:  online.ua

Российская армия 27 января атаковала город Славянск в Донецкой области. оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре.

Россияне атаковали ракетой Славянск

Вражеская ракета попала в керамический цех. По словам начальника Славянской МВА Вадима Ляха Ляха, он почти полностью разрушен.

В результате атаки также пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где размещается социальная столовая. Там выбиты окна.

К счастью, из-за обстрела со стороны оккупантов никто пострадал.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что россияне ударили по Славянску из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Утром российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области, — говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, в ночь на 26 января российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Мирноград Донецкой области. В эпицентре взрывов оказался жилищный сектор. Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки.

В результате вражеской атаки получили ранения шесть местных жителей — трое мужчин в возрасте 25, 40 и 49 лет, 37-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Также пострадала девочка 8 лет.

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