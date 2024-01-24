Армия РФ атаковала ракетами Горняк в Донецкой области. Есть погибшие и раненые

24 января российские войска ударили по жилому сектору города Горняк Донецкой области, повредив там две многоэтажки и 43 частных дома. Два человека погибли, 9 – ранены, среди которых и 16-летний парень в крайне тяжелом состоянии.

Российские террористы обстреляли ракетами Горняк

Число раненых в результате ракетного удара российских войск по жилому сектору города Горняк Донецкой области возросло до девяти, среди пострадавших – двое подростков.

Об этом Национальная полиция сообщила в Telegram.

Отмечается, что поисково-спасательная операция в настоящее время завершена, однако полицейские продолжают обследовать пострадавший район.

Вражеский удар, согласно данным правоохранителей, был нанесен около 16:00 24 января. Три дома разрушены полностью, еще десятки – повреждены.

Люди оказались под завалами. Среди раненых – два ребенка 2007 года рождения. Им оказывают медицинскую помощь, – сообщили в полиции. Поделиться

Правоохранители задокументировали очередное военное преступление РФ. Первичная правовая квалификация – ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Удар по Горняку: что известно

24 января российские войска ударили по жилому сектору города Горняк Донецкой области, повредив там две многоэтажки и 43 частных дома.

Сначала сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших, среди которых – 16-летний парень.

По данным начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, подросток находится в "крайне тяжелом" состоянии.