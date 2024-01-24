Армія РФ атакувала ракетами Гірник на Донеччині. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
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Армія РФ атакувала ракетами Гірник на Донеччині. Є загиблі та поранені

Гірник

24 січня російські війська вдарили по житловому сектору міста Гірник Донецької області, пошкодивши там дві багатоповерхівки та 43 приватні будинки. Двоє людей загинуло, 9 – поранено, серед яких і 16-річний хлопець у вкрай важкому стані.

Російські терористи обстріляли ракетами Гірник

Кількість поранених унаслідок ракетного удару російських військ по житловому сектору міста Гірник Донецької області зросла до дев'ятьох, серед постраждалих – двоє підлітків.

Про це Національна поліція повідомила у Telegram.

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція на цей час завершена, проте поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район.

Ворожий удар, згідно з даними правоохоронців, був завданий близько 16:00 24 січня. Три будинки зруйновані повністю, ще десятки – пошкоджені.

Люди опинились під завалами. Серед поранених – дві дитини 2007 року народження. Їм надають медичну допомогу, – повідомили в поліції.

Правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин РФ. Первинна правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Удар по Гірнику: що відомо

24 січня російські війська вдарили по житловому сектору міста Гірник Донецької області, пошкодивши там дві багатоповерхівки та 43 приватні будинки.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і вісьмох постраждалих, серед яких – 16-річний хлопець.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, підліток перебуває у "вкрай важкому" стані.

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