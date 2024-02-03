Воздушные силы уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

Армия РФ днем 3 февраля снова атаковала инфраструктурные объекты Днепропетровской области. Воины оперативного командования "Восток" сбили ракету над Криворожским районом.

Воздушные силы ликвидировали КАР Х-59 вблизи Кривого Рога

Около 16.00 3 февраля воздушное командование "Восток" сообщило о сбивании российской ракеты на Днепропетровщине.

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 .

Эффективная работа ПС в ночь на 3 февраля

В ночь на 3 февраля 2024 года противник атаковал 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по направлениям: Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. – РФ.

Как и минувшей ночью, значительную часть «шахедов» враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.