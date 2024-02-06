Повітряні сили збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Близько 16.36 Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку російської балістики у сторону Дніпра. ПК “Схід” трохи згодом повідомили про знищення цієї ракети.
У Дніпропетровській області збили керовану авіаційну ракету Х-59
Біля 17.00 6 лютого протиповітряна оборона ліквідувала російську КАР Х-59 у небі над Дніпропетровщиною.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Повідомляється, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділ цього повітряного командування знищив керовану авіаційну ракету Х-59.
Повітряні сили ліквідували КАР Х-59 поблизу Кривого Рогу
Армія РФ вдень 3 лютого знову атакувала інфраструктурні об'єкти Дніпропетровської області. Воїни оперативного командування “Схід” збили ракету над Криворізьким районом.
Близько 16.00 3 лютого повітряне командування “Схід” повідомило про збиття російської ракети на Дніпропетровщині.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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