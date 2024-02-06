Повітряні сили збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Повітряне командування Схід
Х-59

Близько 16.36 Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку російської балістики у сторону Дніпра. ПК “Схід” трохи згодом повідомили про знищення цієї ракети.

У Дніпропетровській області збили керовану авіаційну ракету Х-59

Біля 17.00 6 лютого протиповітряна оборона ліквідувала російську КАР Х-59 у небі над Дніпропетровщиною.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.

Повідомляється, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділ цього повітряного командування знищив керовану авіаційну ракету Х-59.

Повітряні сили ліквідували КАР Х-59 поблизу Кривого Рогу

Армія РФ вдень 3 лютого знову атакувала інфраструктурні об'єкти Дніпропетровської області.  Воїни оперативного командування “Схід” збили ракету над Криворізьким районом.

Близько 16.00 3 лютого повітряне командування “Схід” повідомило про збиття російської ракети на Дніпропетровщині.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Категорія
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ПС знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
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ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
Дата публікації
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Повітряні сили знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Повітряне командування Схід
Х-59

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