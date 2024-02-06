Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Около 16:36 Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности российской баллистики в сторону Днепра. ДК "Восток" чуть позже сообщили об уничтожении этой ракеты.

В Днепропетровской области сбили управляемую авиационную ракету Х-59

Около 17.00 6 февраля противовоздушная оборона ликвидировала российскую КАР Х-59 в небе над Днепропетровщиной.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Сообщается, что в Днепровском районе Днепропетровской области подразделение этого воздушного командования уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59.

Воздушные силы ликвидировали КАР Х-59 вблизи Кривого Рога

Армия РФ днем 3 февраля снова атаковала инфраструктурные объекты Днепропетровской области. Воины оперативного командования "Восток" сбили ракету над Криворожским районом.

Около 16.00 3 февраля воздушное командование "Восток" сообщило о сбивании российской ракеты на Днепропетровщине.

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.