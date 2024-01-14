ВС уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области

ВС ВСУ подбили КАР Х-59 в Криворожском районе

Во время воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области днем 14 января силы ПВО уничтожили российскую ракету.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Ранее в Telegram глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал о взрывах в Криворожском районе.

Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях, – написал он. Поделиться

Уничтожил крылатую ракету с переносного ЗРК

Стрелок-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни.

Так, сначала Евгений услышал звук, а потом увидел ракету в тепловизор.