ВС уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области
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Украина
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ВС уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области

Воздушное командование Восток
Ракета
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Днем 14 января РФ атаковала Днепропетровскую область. Воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету под Кривым Рогом.

ВС ВСУ подбили КАР Х-59 в Криворожском районе

Во время воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области днем 14 января силы ПВО уничтожили российскую ракету.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.

Ранее в Telegram глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал о взрывах в Криворожском районе.

Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях, – написал он.

Уничтожил крылатую ракету с переносного ЗРК

Стрелок-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни.

Так, сначала Евгений услышал звук, а потом увидел ракету в тепловизор.

Сначала услышал звук, потом увидел ее в тепловизор. Зафиксировал цель, сделал накол и нажал "вдогонку". Четкий выстрел – и российская ракета ликвидирована, – говорится в сообщении.

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