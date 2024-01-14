ВС уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области

Днем 14 января РФ атаковала Днепропетровскую область. Воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету под Кривым Рогом.
ВС ВСУ подбили КАР Х-59 в Криворожском районе
Во время воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области днем 14 января силы ПВО уничтожили российскую ракету.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.
Ранее в Telegram глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал о взрывах в Криворожском районе.
Уничтожил крылатую ракету с переносного ЗРК
Стрелок-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни.
Так, сначала Евгений услышал звук, а потом увидел ракету в тепловизор.
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