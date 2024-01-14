ПС знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини

ПС ЗСУ підбили КАР Х-59 у Криворізькому районі

Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 14 січня сили ППО знищили російську ракету.

Про це повідомило Повітряне командування “Схід” у Facebook.

Раніше у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.

Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях, – написав він. Поширити

Знищив крилату ракету з переносного ЗРК

Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.

Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.