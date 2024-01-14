ПС знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини

Вдень 14 січня РФ атакувала Дніпропетровську область. Повітряні сили ЗСУ збили ворожу ракету під Кривим Рогом.
ПС ЗСУ підбили КАР Х-59 у Криворізькому районі
Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 14 січня сили ППО знищили російську ракету.
Про це повідомило Повітряне командування “Схід” у Facebook.
Раніше у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.
Знищив крилату ракету з переносного ЗРК
Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.
Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.
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