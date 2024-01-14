ПС знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини
Категорія
Україна
Дата публікації

ПС знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини

Повітряне командування Схід
Х-59
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Вдень 14 січня РФ атакувала Дніпропетровську область. Повітряні сили ЗСУ збили ворожу ракету під Кривим Рогом.

ПС ЗСУ підбили КАР Х-59 у Криворізькому районі

Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 14 січня сили ППО знищили російську ракету.

Про це повідомило Повітряне командування “Схід” у Facebook.

Раніше у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.

Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях, – написав він.

Знищив крилату ракету з переносного ЗРК

Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті.

Так, спершу Євген почув звук, а далі побачив ракету у тепловізор.

Спершу почув звук, далі побачив її у тепловізор. Зафіксував ціль, зробив накол і натиснув “навздогін”. Чіткий постріл – і російську ракету ліквідовано, – мовиться у повідомленні.

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