ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

Воздушное командование Восток
Х-59
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Около 17:00 21 января Воздушные силы ВСУ метко попали по российской ракете, которая летела по мирным населенным пунктам Днепропетровщины. КАР Х-59 уничтожена.

ВС сбили вражескую КАР Х-59 в Днепропетровской области

Днем 21 января подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили российскую ракету, летевшую над Днепровским районом Днепропетровской области.

Об этом ВС сообщили в Facebook.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Воздушные силы ЗСУ также напомнили о соблюдении правил безопасности во время сигнала тревоги.

Сегодня тревога в Днепропетровской области из-за российской баллистики была объявлена в 16:30.

ВС ВСУ подбили КАР Х-59 в Криворожском районе

Во время воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области днем 14 января силы ПВО уничтожили российскую ракету.

Ранее в Telegram глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал о взрывах в Криворожском районе.

Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях, – написал он.

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Категория
Украина
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Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине
Воздушное командование Восток
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Категория
Украина
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ВС уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
Воздушное командование Восток
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
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ВС уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области
Воздушное командование Восток
Ракета

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