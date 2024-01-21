ВС уничтожили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

Около 17:00 21 января Воздушные силы ВСУ метко попали по российской ракете, которая летела по мирным населенным пунктам Днепропетровщины. КАР Х-59 уничтожена.

ВС сбили вражескую КАР Х-59 в Днепропетровской области

Днем 21 января подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили российскую ракету, летевшую над Днепровским районом Днепропетровской области.

Об этом ВС сообщили в Facebook.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Поделиться

Воздушные силы ЗСУ также напомнили о соблюдении правил безопасности во время сигнала тревоги.

Сегодня тревога в Днепропетровской области из-за российской баллистики была объявлена в 16:30.

ВС ВСУ подбили КАР Х-59 в Криворожском районе

Во время воздушной тревоги в Криворожском районе Днепропетровской области днем 14 января силы ПВО уничтожили российскую ракету.

Ранее в Telegram глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал о взрывах в Криворожском районе.