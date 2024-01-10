ВС уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Воздушные силы ВСУ 10 января около 18.00 ликвидировали российскую КАР Х-59, запущенную террористами по Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Это была эффективная работа подразделений Воздушного командования "Восток".

ПС сбили российскую ракету в небе над Днепропетровщиной

Воздушные силы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.

В Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59. Поделиться

Этому предшествовали сообщения в Telegram Воздушных сил о ракете в направлении Днепра и угрозе Кривому Рогу.

ПС уничтожили запущенные РФ по югу Украины дроны

В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов. Однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесщине и Николаевщине.

7 беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области. Поделиться

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно потушен. Разрушений и пострадавших нет.