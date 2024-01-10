ВС уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Воздушные силы ВСУ 10 января около 18.00 ликвидировали российскую КАР Х-59, запущенную террористами по Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Это была эффективная работа подразделений Воздушного командования "Восток".
ПС сбили российскую ракету в небе над Днепропетровщиной
Воздушные силы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.
Этому предшествовали сообщения в Telegram Воздушных сил о ракете в направлении Днепра и угрозе Кривому Рогу.
ПС уничтожили запущенные РФ по югу Украины дроны
В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов. Однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.
Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесщине и Николаевщине.
Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно потушен. Разрушений и пострадавших нет.
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