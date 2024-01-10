ВС уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
Категория
Украина
Дата публикации

ВС уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Воздушное командование Восток
Ракета
Читати українською

Воздушные силы ВСУ 10 января около 18.00 ликвидировали российскую КАР Х-59, запущенную террористами по Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Это была эффективная работа подразделений Воздушного командования "Восток".

ПС сбили российскую ракету в небе над Днепропетровщиной

Воздушные силы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" в Facebook.

В Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59.

Этому предшествовали сообщения в Telegram Воздушных сил о ракете в направлении Днепра и угрозе Кривому Рогу.

ПС уничтожили запущенные РФ по югу Украины дроны

В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов. Однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесщине и Николаевщине.

7 беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно потушен. Разрушений и пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПС Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Крыму — видео
Воздушные Силы ВСУ
российский десантный корабль "Новочеркасск"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПС обнародовали общее количество выпущенных по Украине российских ракет
Ракеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Комплекс Patriot уже сбил 15 российских "Кинжалов" – ВС
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.