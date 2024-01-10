ПС знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Повітряні сили ЗСУ 10 січня близько 18.00 ліквідували російську КАР Х-59, яка була запущена терористами по Дніпропетровській області у напрямку Кривого Рога. Це була ефективна робота підрозділів Повітряного командування “Схід”.
ПС збили російську ракету у небі над Дніпропетровщиною
Повітряні сили знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Цьому передували повідомлення у Telegram Повітряних сил про ракету в напрямку Дніпра та загрозу для Кривого Рогу.
ПС знищили запущені РФ по півдню України дрони
У ніч на 8 січня над південними областями України було збито всі 8 ударних дронів. Однак в Одеському районі виникла пожежа через уламки.
Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.
Сили оборони півдня повідомляють, що вночі складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів типу Shahed-131/136, які росіяни спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.
Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-