ПС знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Повітряні сили ЗСУ 10 січня близько 18.00 ліквідували російську КАР Х-59, яка була запущена терористами по Дніпропетровській області у напрямку Кривого Рога. Це була ефективна робота підрозділів Повітряного командування “Схід”.

ПС збили російську ракету у небі над Дніпропетровщиною

Повітряні сили знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.

В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59. Поширити

Цьому передували повідомлення у Telegram Повітряних сил про ракету в напрямку Дніпра та загрозу для Кривого Рогу.

ПС знищили запущені РФ по півдню України дрони

У ніч на 8 січня над південними областями України було збито всі 8 ударних дронів. Однак в Одеському районі виникла пожежа через уламки.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Сили оборони півдня повідомляють, що вночі складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів типу Shahed-131/136, які росіяни спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.

7 безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще 1 – на Миколаївщині. Поширити

Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.